Halterofilista faz história em Atenas O levantador de peso Alexander Whitaker não subiu ao pódio, mas registrou marca histórica ao levantar 180 kg no halterofilismo paraolímpico. O brasileiro ficou em quarto lugar na categoria até 67,5 kg e apresentou o melhor desempenho do País em relação às edições anteriores dos Jogos. A medalha de ouro ficou com o egípcio Metwaly Mathna, que levantou 210 kg. No goalball, modalidade exclusiva para deficientes visuais, as brasileiras perderam para a Holanda por 3 a 1 e agora se preparam para enfrentar neste sábado os Estados Unidos. A equipe de revezamento 4 x 50 metros livre formada por Luís Silva, Joon Sok Seo, Clodoaldo Silva e Adriana Lima garantiu vaga na final após chegar na frente de Japão e China, com o tempo de 2m33s09. Nos 400 metros, Marcelo Collet avançou ao ficar em oitavo em sua série. Nos 100 metros peito, classe SB5, Adriana Lima garantiu vaga na final com o sexto lugar, enquanto Ivanildo Vasconcelos e Francisco Avelino, em segundo e quarto lugares respectivamente, nos 100 metros peito, classe SB4, também avançaram. Fabiana Sugimori, nos 100 metros livre, classe S11, se classificou em sétimo.