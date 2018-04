Hamburgo é candidata da Alemanha para a Olimpíada de 2024

O Comitê Olímpico Alemão anunciou nesta segunda-feira que Hamburgo foi escolhida como cidade alemã candidata a receber os Jogos Olímpicos de 2024. A decisão, recomendada por oito membros do comitê executivo da entidade, deverá ser ratificada no sábado, quando a assembleia geral vai se reunir.

A escolha surpreende porque esperava-se que a Alemanha fosse apresentar candidatura da sua capital, Berlim, cidade que também mostrou interesse em receber os Jogos. Pesou na decisão, entretanto, a maior aprovação popular dos moradores de Hamburgo na comparação com os de Berlim - 55% a 64%.

A capital alemã recebeu os Jogos Olímpicos de 1936, utilizando o evento como propaganda do nazismo. Os berlinenses queriam agora mostrar uma cidade remodelada depois da queda do Muro de Berlim. Eles concorreram aos Jogos do ano 2000, sendo eliminados na segunda rodada.

Já Hamburgo tenta sua primeira candidatura apresentando um projeto de reunir todas as estruturas olímpicas, inclusive as aquáticas, em uma área pequena. A cidade aposta nas novas regras do Comitê Olímpico Internacional, que promete reduzir os custos das candidaturas e da própria organização dos Jogos.

Até agora, outras duas cidades já haviam sido oficializadas como candidatas: Boston, que venceu a acirrada disputa interna norte-americana, e Roma. Paris também deve apresentar pleito, assim como Doha (Catar), São Petersburgo (Rússia), Budapeste (Hungria), Istambul (Turquia) e Baku (Azerbaijão), consideradas zebras.