Hamburgo vence e se iguala aos líderes O Hamburgo, do meia Zé Roberto, bateu o atual campeão Wolfsburg por 4 a 2, pela 3.ª rodada do Campeonato Alemão, e com o resultado empatou em pontos (7) com o Bayer Leverkusen e o Schalke 04. Mas, pelo saldo de gols, o Leverkusen lidera. Nos outros jogos de ontem, o Bochum bateu o Hertha por 1 a 0 e o Werder Bremen fez 3 a 0 no Borussia Mönchengladbach - o zagueiro Naldo fez um dos gols.