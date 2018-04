Hamilton e Naomi fogem dos paparazzi A última de Lewis Hamilton, de 22 anos, foi uma aventura com a modelo Naomi Campbell, de 37. Os jornais ingleses exploraram, ontem, a fuga do vice-campeão mundial e da modelo dos paparazzi. Isso depois de o piloto posar para uma revista masculina. A perda do título mais ganho da história da Fórmula 1 não o fez cair no conceito dos ingleses. Sua falta de privacidade é tal que se mudou para a Suíça. "Também por causa da taxa de impostos ser bem menor", lembrou o piloto. Já seu ex-companheiro, Fernando Alonso, ainda não disse sim nem não à Renault.