Hamilton está acordado

A vitória no GP de Abu Dabi, ontem, não poderia ocorrer em melhor hora para Lewis Hamilton. O piloto da McLaren disputou este ano, segundo sua própria definição, "a pior temporada da carreira''. Mais rápido na sexta-feira no circuito Yas Marina, segundo no grid, sábado, a apenas 141 milésimos do pole position, Sebastian Vettel, da Red Bull, e o convincente trabalho, ontem, ao longo das 55 voltas da corrida parecem relançá-lo de volta aos bons tempos: "Definitivamente é um começo'', afirmou. Hamilton desembarca estimulado para o GP do Brasil, último do calendário, dia 27.

É bem verdade que contou com o abandono de Vettel ainda na segunda curva depois da largada, quando o alemão já dava sinais de poder abrir boa distância dos concorrentes, como fez na maioria das 17 etapas disputadas até então. "Meu carro escapou de repente, de traseira. O pneu traseiro esquerdo furou e na volta para os boxes quebrou a suspensão'', disse.

Foi a primeira vez este ano que Vettel não marcou pontos. Nas demais, apenas no GP da Alemanha não chegou ao pódio. Recorde absoluto de aproveitamento na Fórmula 1.

Ao deixar o cockpit depois da bandeirada, Hamilton também voltou a expor suas emoções, todas contidas este ano, ao jogar-se sobre os mecânicos, abraçando-os. "Foi muito importante vencer. Há vitórias mais e menos importantes. Esta está dentre as mais importantes.'' E falou, ainda: "Temos agora outra grande prova pela frente, vamos tentar manter esse mesmo foco''.

Da abertura do Mundial, na Austrália, até na etapa de Nova Delhi, Hamilton colecionou seis punições dos comissários desportivos. E fez inimigos entre os colegas. Felipe Massa, por exemplo, não o vê mais com bons olhos. "É ótimo estar aqui (na condição de vencedor), não ter de me explicar aos comissários'', disse, reforçando o quanto sua instabilidade emocional o afeta ou, quem sabe, o afetava. "Minhas dificuldades decorrem de meus problemas pessoais'', afirmou antes do GP de Abu Dabi. Mesmo com todo o drama vivido no ano, a vitória de ontem foi a terceira de Hamilton na temporada, o que mostra o seu talento.

Espanhol voador. Foi só a Ferrari mostrar-se veloz para Fernando Alonso tirar tudo e mais um pouco do modelo 150 Italia. O espanhol chegou perto de assumir a liderança do GP de Abu Dabi na 43.ª volta, a 12 da bandeirada, no seu segundo pit stop. Hamilton havia feito a segunda e última parada na 40.ª volta e Alonso, nas três voltas a mais, impôs extraordinária velocidade para tentar sair dos boxes em primeiro. "Foi por pouco, mas mesmo que saísse na frente de Hamilton, seu ritmo com pneus duros era muito melhor que o meu, não haveria como me manter na liderança'', comentou Alonso.

Jenson Button, da McLaren, não esteve à altura de Hamilton em Abu Dabi. Foi sempre mais lento. Ontem, problemas com o sistema de recuperação de energia (Kers) comprometeram melhor resultado e ele ficou em terceiro. Mark Webber, da Red Bull, terminou a prova em quarto, uma posição à frente do brasileiro Felipe Massa.

A F-1 já está, hoje, a caminho do Brasil. O campeão é conhecido, Vettel, a equipe vencedora entre os construtores também, Red Bull, mas como lembrou Alonso, "as corridas em Interlagos são quase sempre cheias de surpresas'', o que abre a perspectiva de um belo espetáculo.