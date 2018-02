Hamilton leva Pistons à sétima vitória seguida na NBA Richard Hamilton marcou 23 pontos e deu nove assistências na vitória do Detroit Pistons por 114 a 101 sobre o Indiana Pacers na sexta-feira, a sétima vitória seguida da equipe. Os Pistons abriram vantagem no segundo quarto, quando anotaram 40 pontos e fecharam o primeiro tempo com o placar de 64 a 41. "Ficou bom quando chegamos ao segundo quarto", disse Chauncey Billups, dos Pistons, a jornalistas. "Os arremessos estavam caindo e realmente abrimos o jogo." O reserva Jarvis Hayes, que ficou fora do treino da quinta-feira por conta de uma intoxicação alimentar, marcou todos os seus 13 pontos no jogo no segundo quarto, incluindo três arremessos de três pontos. "Meu basquete ficou fácil quando eu entrei pela primeira vez no jogo e isso é algo que traz várias outras coisas para mim", disse ele aos jornalistas. Tayshaun Prince marcou 15 pontos e Billups fez 14 para os Pistons. Pelo lado dos Pacers, o destaque foi Jermaine O'neal, que anotou 25 pontos. Veja outros resultados de sexta-feira da rodada da NBA. Charlotte Bobcats 85 -- 99 New Orleans Hornets New Jersey Nets 109 -- 106 Washington Wizards Miami Heats 114 -- 121 Orlando Magic (na prorrogação) Detroit Pistons 114 -- 101 Indiana Pacers Memphis Grizziles 83 -- 103 Houston Rockets Chicago Bulls 103 -- 99 Milwaukee Bucks San Antonio Spurs 73 -- 83 Toronto Raptors Phoenix Suns 94 -- 88 Los Angeles Clippers Sacramento Kings 80 -- 92 Philadelphia 76ers Portland Trail Blazers 109 -- 98 Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers 123 -- 109 Utah Jazz Golden State Warriors 120 -- 124 Denver Nuggets