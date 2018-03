Hamilton se aperta enquanto Kovalainen desabafa Uma parada no banheiro fez toda a diferença na postura de Hamilton no Grande Prêmio da Turquia neste domingo. Superado no grid de largada por seu feliz companheiro de equipe Heikki Kovalainen, o britânico de 23 anos teve que atravessar em agonia uma coletiva de imprensa antes de poder atender ao chamado da natureza. Sua linguagem corporal e sua gesticulação nervosa pareciam indicar que ele estava insatisfeito com seu desempenho depois de fazer o que chamou de escolha errada de pneus e se classificar em terceiro. Segundo no grid de domingo, Kovalainen larga na primeira fileira pela primeira vez. "Escolhi os pneus errados e eles não tiveram o desempenho esperado, nem o carro estava grande coisa", declarou o britânico laconicamente em resposta a uma pergunta. Indagado mais a fundo sobre sua decepção evidente, o novato-sensação e vice-campeão do ano passado finalmente abriu o jogo. "É que preciso ir no banheiro, só isso", explicou. "E realmente me pergunto se Heikki é mesmo finlandês, porque as respostas dele são as mais longas que já ouvi." Kovalainen, ao contrário de seu monossilábico compatriota e campeão mundial Kimi Raikkonen, havia falado longamente sobre sua recuperação de uma colisão grave em Barcelona duas semanas atrás, os exames que teve que fazer e o programa de treinamento pós-recuperação. Mais duas perguntas rápidas e Hamilton era um homem livre. Ao encontrar os repórteres mais tarde, soava mais relaxado e havia mudado de tom. "Acho que de fato fizemos a escolha certa", disse ele sobre a opção pelos pneus duros. "Foi o melhor pneu para usarmos. Na ocasião eu achei que não era o pneu que deveria ter usado, mas estive olhando os dados e foi a decisão certa", afirmou. "Estamos em terceiro, melhor do que nas últimas corridas, então não é o fim do mundo", acrescentou o piloto. "Estamos em uma boa posição para atacar na primeira volta e lutar pela vitória", disse. "Mas vai ser difícil... Quero vencer tanto quanto os outros, e às vezes você sente que se algo não está 100 por cento, precisa ser melhorado."