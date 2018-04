Handebol: Brasil é 10º no masculino A Seleção Brasileira Masculina de Handebol foi derrotada pela da Islândia por 29 a 25 e terminou em 10º lugar no torneio olímpico da modalidade, em partida disputada nesta terça-feira. Esta colocação é inédita para o país, que nunca havia participado de uma Olimpíada neste esporte. Na etapa de classificação, a seleção brasileira fez cinco jogos, com uma vitória (Egito) e quatro derrotas.