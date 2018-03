Handebol: Brasil e Cuba fazem amistoso As seleções de handebol do Brasil e Cuba fazem um amistoso neste domingo, em São Bernardo do Campo (SP). A partida, às 14 horas, com transmissão da TV Bandeirantes, faz parte da preparação brasileira para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos. Cuba, com problemas financeiros, não disputará o Pan.