Handebol: Brasil enfrenta a França A Seleção Brasileira de Handebol enfrenta nesta quinta-feira a França, atual campeã, no Mundial da Rússia, em São Petersburgo. Como chegou à segunda fase, o Brasil já garante no mínimo a 12.ª posição, e iguala a melhor colocação já obtida, na Itália/2001. O Brasil é o 2.º da chave B2, atrás de Romênia, Dinamarca, Alemanha e Ucrânia. A decepção é a França, que entrou na competição como favorita: está na sexta e última posição. A ponta Daly, do Brasil, está entre as artilheiras do campeonato, com 42 gols.