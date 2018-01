Handebol: Brasil estréia com derrota A seleção brasileira masculina de handebol vai ter de lutar pela reabilitação no Campeonato Mundial, na Tunísia. Nesta segunda-feira a equipe pega a Alemanha às 15h15, horário de Brasília. Na estréia da competição, ontem, o time, que está no Grupo D, teve muitos problemas e foi goleado pela Noruega, uma das equipes favoritas, por 34 a 12 (16 x 5). Nos outros jogos da mesma chave, a Alemanha venceu o Egito por 28 a 25 (15 x 13) e a Sérvia e Montenegro ganhou do Catar por 34 a 26 (20 a 10).