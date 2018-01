Handebol: Brasil estréia com derrota A seleção brasileira feminina de handebol estreou, nesta segunda-feira, no Mundial da Rússia, em São Petersburgo, com derrota diante da campeã olímpica Dinamarca por 31 a 22. Nesta terça, pelo Grupo C, às 7h de Brasília, o Brasil enfrenta a Polônia, derrotada pela Alemanha por 33 a 21.A competição, que reúne 24 equipes, vai até o dia 18. No último Mundial, o Brasil foi 20.º. Na fase classificatória, as próximas rivais serão Costa do Marfim (derrotada pela Áustria por 32 a 21), Alemanha e Áustria. A equipe brasileira, comandada pelo técnico espanhol Juan Oliver, deu trabalho à Dinamarca no primeiro tempo. Até esteve à frente no placar: 13 a 12. Mas não conseguiu segurar o resultado no segundo período, deixando as rivais abrirem mais de dez gols. No fim, diminuiu a diferença de gols para nove. Atual campeã mundial, a França venceu a Macedônia por 25 a 22, pelo Grupo D. Outros resultados: pelo Grupo A, a Holanda venceu a Croácia por 29 a 27; a Rússia passou pelo Uruguai com 43 a 16, e a China fez 33 a 27 sobre o Japão; pelo Grupo B, a Hungria atropelou a Austrália com 57 a 9; a Eslovênia venceu a Coréia do Sul por 42 a 35, e a Noruega bateu Angola por 36 a 30; pelo Grupo D, a Ucrânia venceu Camarões por 34 a 23; e a Romênia a Argentina por 31 a 15.