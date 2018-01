Handebol: Brasil ganha na despedida O Brasil ganhou por 30 a 25 do Catar na despedida de ambas as Seleções do Mundial de Handebol, que está sendo disputado na Tunísia. Com esta vitória, o Brasil pelo menos ficou na 5.ª e penúltima posição do Grupo D, com 2 pontos. O lanterna é justamente o Catar, que não pontou. A Seleção deve voltar ao Brasil nesta segunda-feira.