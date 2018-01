Handebol: Brasil ganha vaga no Pan Jogando com uma equipe de juniores, o Brasil conquistou vaga para o Campeonato Panamericano Masculino de Handebol. O time brasileiro perdeu para a Argentina por 29 a 16, neste domingo, no ginásio do Clube Olímpico de Maringá, mas garantiu a classificação. ?No Panamericano, esse confronto será diferente, pois estaremos jogando com a equipe principal?, provocou Waldyr Fonseca, diretor técnico da Confederação Brasileira de Handebol. Na decisão do terceiro lugar, o Chile venceu o Paraguai por 25 a 24 e também ganhou a vaga.