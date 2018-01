Handebol: Brasil perde e é eliminado A renovada Seleção Brasileira Masculina de Handebol perdeu nesta quinta-feira para Sérvia e Montenegro por 33 a 19, no Mundial da Tunísia. Foi a quarta derrota. Com o resultado, o Brasil ficou em último lugar no Grupo D. O Catar, que perdeu para o Egito por 31 a 29, também está em último, mas leva vantagem sobre o Brasil por ter melhor saldo de gols. Catar e Brasil enfrentam-se no sábado na última rodada da fase de classificação. Alemanha, Noruega, Sérvia e Egito disputam as três vagas à segunda fase.