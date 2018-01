Handebol: Brasil perde outra no Mundial A seleção brasileira feminina de handebol perdeu nesta sexta-feira da Alemanha por 32 a 24 no Mundial da Rússia, em São Petersburgo. Com a segunda derrota na competição ? perdeu da Dinamarca na estréia ? o Brasil precisa vencer a Áustria neste sábado, ao meio-dia (de Brasília), para assegurar vaga na próxima fase do Mundial.