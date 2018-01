Handebol: Brasil perde por dois gols Na estréia na segunda fase do Mundial Feminino de Handebol, na Rússia, o Brasil foi derrotado nesta segunda-feira por 35 a 33 pela Romênia, que havia terminado sido campeã de seu grupo na fase classificatória. O Brasil começou bem e chegou a abrir 5 a 1 no marcador. A Romênia virou, abriu 27 a 21 na metade do segundo tempo e conseguiu manter a vitória. Nesta terça-feira, às 14 horas, o Brasil volta à quadra para enfrentar a Ucrânia. Na quarta, encerra a participação enfrentando a França.