Handebol: Brasil se recupera na Rússia A seleção brasileira feminina de handebol venceu, nesta terça-feira, a Polônia por 34 a 31, em São Petersburgo, na segunda partida do Mundial da Rússia. As brasileiras lideraram o placar desde o início do jogo e fecharam o primeiro tempo com quatro gols de vantagem: 17 a 13. Pelo mesmo Grupo C, a Alemanha venceu a Áustria por 34 a 30. Nesta quarta, as brasileiras encaram a Costa do Marfim. O Brasil conseguiu se reabilitar na competição, após a derrota na estréia para as dinamarquesas, campeãs olímpicas. O destaque foi a ponta-esquerda Daly, eleita pelo Comitê Olímpico Brasileiro como a melhor atleta de handebol em 2005. Ela marcou oito gols. A jogadora defende a Mauá/Universo/São Gonçalo, do Rio de Janeiro. No jogo de estréia, Daly tinha marcado seis gols e já figura entre as artilheiras da competição. Os outros gols foram marcados por Aline Silva (cinco), Alessandra (cinco), Lucila (cinco), Chicória (quatro), Alexandra (três), Silvia Helena (dois), Daniela Piedade (um) e Millene (um). Com a vitória contra a Polônia, o Brasil está em quarto lugar no Grupo C, com dois pontos ganhos. Pelo Grupo A, a Holanda atropelou o Uruguai por 29 a 8 e a Rússia venceu a China por 36 a 20. No Grupo B, a Austrália perdeu a segunda partida seguida, com uma diferença enorme de gols (41 a 13), para a Eslovênia ? na véspera, tinha perdido da Hungria por mais de 40 pontos; e as húngaras venceram Angola por 34 a 30. Pelo Grupo D, a Romênia venceu Camarões (50 a 19); e Macedônia e Ucrânia empataram em 29 a 29.