Handebol: Brasil vence Costa do Marfim A Seleção Brasileira Feminina de Handebol venceu nesta quarta-feira a Costa do Marfim por 34 a 26, pela terceira rodada do Mundial da Rússia, em São Petersburgo. Foi a segunda vitória do Brasil no torneio. O destaque do Brasil foi Viviane, com seis gols. Fabiana Daniela e Tayra marcaram cinco gols cada uma. Ainda pela primeira fase, o time brasileiro comandado pelo espanhol Juan Oliver volta à quadra na sexta-feira, contra a Alemanha, que perdeu nesta quarta para a Dinamarca, campeã olímpica, por 27 a 26.