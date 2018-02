Handebol: campeão pode sair amanhã A equipe do Imes, de São Caetano, só precisa de um empate com a Metodista/SBC, neste sábado, a partir das 15 horas, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo, para conquistar o título paulista de handebol categoria principal masculina. Na última quarta-feira, o Imes venceu por 26 a 21 na primeira partida da decisão. O jogo deste sábado terá transmissão da ESPN-Brasil.