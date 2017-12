Handebol: campeão pode sair nesta 4ª Pela Liga Nacional Masculina de Handebol, a Metodista/São Bernardo recebe o IMES/ São Caetano nesta quarta-feira, às 20h (com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil), no Ginásio Baetão, em São Bernardo, para a segunda partida da série melhor-de-três que define o campeão da competição. Se vencer, São Caetano leva o título. Na primeira partida, São Caetano levou o jogo à prorrogação, empatando em 27 gols quando faltavam dois segundos para o término do tempo normal: 35 a 29. Caso a hexacampeã Metodista vença, a decisão fica para o sábado.