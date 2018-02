Handebol define seleção para Mundial A seleção brasileira masculina de handebol já está definida para a disputa do Mundial da Tunísia, que começa no dia 23 de janeiro. O técnico Washington Nunes, escolhido para o cargo na semana passada, convocou os 16 atletas do grupo, que inicia os treinos no dia 2 e segue três dias depois para preparação na Europa. A convocação de Washington Nunes confirmou a renovação da seleção brasileira, já pensando na preparação para a Olimpíada de Pequim, em 2008. ?Esta é uma grande oportunidade para que esses meninos mais novos possam pegar experiência?, revelou o treinador. ?A nossa prioridade, agora, são esses jogadores mais novos que substituirão os que estão encerrando suas carreiras e fazer uma espécie de laboratório para o novo ciclo olímpico.? Os convocados foram: goleiros - Marcos Paulo dos Santos e Alexandre Moreli Vasconcelos; pontas - Vinícios da Silva Soares, André Martins Soares, Renato Tupan Ruy e Luis Fernando Gaeta; armadores - Bruno Souza, Diogo Henrique de Souza, Gustavo Nakamura Cardoso, Bruno Santana, Diego Kent Hubner, Leonardo Luis Tezelli Bortolini, Fernando José Pacheco Filho e Adalberto Pereira Silva; pivôs - Alexandre Rodrigues da Silva e Danilo Paulino da Silva.