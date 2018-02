Handebol disputa amistoso com Cuba As seleções olímpicas femininas de handebol de Brasil e Cuba se enfrentam domingo, às 11h30, numa partida amistosa, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju. Este será o primeiro de três jogos que a seleção brasileira de handebol terá com o selecionado cubano. As outras duas partidas estão previstas para os dias 6 e 8 de julho, no mesmo local. "Estes jogos têm como objetivo preparar o time para Atenas", disse o técnico da equipe, Alexandre Trevisan Schineider. A equipe chegou em Aracaju dia 21 e vem sendo submetida a treinos exaustivos. Segundo Trevisan, Aracaju foi escolhida por causa do clima quente para avaliar o nível de desgaste das atletas, já que em Atenas elas devem enfrentar um clima semelhante. "Os treinos táticos são para avaliar a equipe e deixá-la preparada. O nosso objetivo é, pelo menos, ficar entre as seis melhores seleções.? A preparação da equipe feminina teve início em janeiro. O time já treinou em Concórdia (SC), Minas Gerais e São Bernardo do Campo (SP) vindo agora para Aracaju onde fica até o dia 9. Nos primeiros treinos havia 32 atletas, hoje são 17, mas o time definitivo será composto por 15 atletas. Isso significa que duas delas serão dispensadas durante os treinamentos em Sergipe. "Desde o início elas estão conscientes disso e não haverá traumas", garantiu Trevisan. Entre as atletas há muito esforço. "É uma dura rotina de trabalho. Aqui não se pensa em diversão, estamos encarando essa fase de treinamento como decisiva e como tal, temos que nos dedicar de corpo e alma", disse a armadora Aline Silva. Para a pivô Juceli Aparecida, única mamãe do grupo, o sacrifício é dobrado. Além da saudade do marido Djair, ela sente muito a ausência do filho Matheus. "É muito difícil sustentar essa barra. Mas para se disputar uma olimpíada, vale qualquer sacrifício. Desde o inicio do ano, que estamos treinando, sempre longe de casa, fora do convívio com a família. É muito difícil. No meu caso, que tenho marido e filho, o problema maior é a conta telefônica no final do mês", brinca. Ingressos - Estão sendo esperadas no Ginásio Constâncio Vieira, para esta primeira partida, cerca de seis mil pessoas. Nesta quarta-feira, a partir das 8 horas, os ingressos já podem ser trocados por um quilo de alimento não perecível, nas bilheterias do ginásio e também do Estádio Lourival Batista. Os alimentos arrecadados serão distribuídos com as entidades que integram os diversos programas sociais, mantidos pela Secretaria de Estado de Combate à Pobreza. Os organizadores asseguram que não haverá convites, nem ingressos de cortesia. O jogo entre Brasil e Cuba vai marcar, também, a abertura dos jogos comunitários "Meu Bairro é o Melhor", uma programação do governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Juventude e do Esporte. Os portões do Ginásio Constâncio Vieira serão abertos a partir das 9 horas. Às 10 horas terá início a programação de abertura dos Jogos Comunitários, com desfile das representações, apresentações de Judô, Karatê e outras artes marciais.