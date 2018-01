Handebol do Brasil conhece adversários no Pan-Americano As seleções de handebol do Brasil conheceram nesta quinta-feira os seus adversários nos Jogos Pan-Americanos do Rio, que serão realizados em julho. O País estréia no dia 13 de julho nas duas categorias. O sorteio das chaves, tanto do masculino quanto do feminino, irá acontecer no dia 14 de junho. No masculino, o Brasil terá a companhia de Canadá, República Dominicana, Cuba, México, Argentina, Uruguai e Chile. E no feminino, o torneio contará com Canadá, Cuba, República Dominicana, Porto Rico, Argentina, Paraguai e México, além da seleção brasileira. A competição de handebol será disputada no Complexo Esportivo Riocentro, entre os dias 13 e 22 de julho. Na primeira fase, todas jogarão contra todos e se classificam os dois melhores de cada grupo para as semifinais. E os campeões do Pan garantem vaga automática para a Olimpíada de Pequim, em 2008.