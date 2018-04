Handebol do Brasil vence em Atenas A seleção brasileira de handebol conquistou, neste domingo, sua única vitória na fase de classificação diante do Egito, pelo placar de 23 a 22. Mesmo eliminada da disputa por medalha na Olimpíada, a vitória foi bastante comemorada pelos atletas em quadra. A participação do Brasil em Atenas-04 foi considerada um passo importante para o esporte, no País. E uma vitória nesse torneio ratificou esse sentimento.