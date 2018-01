Handebol do Brasil volta a jogar amanhã O Brasil estréia nesta segunda-feira na segunda fase do Mundial Feminino de Handebol, em São Petersburgo, na Rússia. O adversário será a Romênia, que ficou em primeiro lugar no grupo D na primeira fase. Já a seleção brasileira foi a terceira colocada em sua chave e terá Ucrânia e França como outras adversárias. Com a passagem para a segunda fase, a seleção brasileira já garantiu lugar entre as 12 melhores equipes do mundo. No último Mundial, na Croácia, o Brasil ficou na 20ª colocação.