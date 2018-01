Handebol do Brasil volta a jogar amanhã A seleção brasileira feminina de handebol se despede neste sábado do Mundial da Rússia, realizado em São Petersburgo. O último jogo é contra a Coréia do Sul, que é a atual vice-campeã olímpica, na disputa pela 7ª posição do campeonato. Até então, o melhor resultado do País tinha sido na Itália, em 2001, quando terminou em 12º lugar. Na primeira fase do Mundial, o Brasil disputou cinco jogos e venceu três ? Polônia, Costa do Marfim e Áustria. E na segunda etapa do campeonato, a equipe comandada pelo técnico espanhol Juan Oliver surpreendeu a França, campeã mundial em 2003, na Croácia, quando as brasileiras terminaram em 20º lugar. E venceu também a Ucrânia, que foi bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Para melhorar a 20ª colocação no Mundial passado, desta vez a seleção brasileira teve várias fases de treinamento na Europa, quando venceu time tradicionais e muito fortes. E os planos são ambiciosos. Segundo Manuel Luiz de Oliveira, presidente da Confederação Brasileira de Handebol, o objetivo traçado para as duas seleções, feminina e masculina, será o ouro dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro/2007 e o pódio na Olimpíada de Pequim/2008.