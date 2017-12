Handebol é eliminado no Mundial da Croácia As meninas da seleção brasileira de Handebol encerram neste domingo a participação no Campeonato Mundial da Croácia. Em Split, às 14 horas (de Brasília), o time comandado pelo técnico Alexandre Schneider pega a Austrália, com transmissão da ESPN Brasil. Neste sábado, depois de uma partida equilibrada, as brasileiras foram derrotadas pela Sérvia e Montenegro por 44 a 41. Soltas, as brasileiras fizeram um jogo disputado, com destaque para os ataques de Chicória, com 11 gols, e Aline Santos, a artilheira do Brasil com 12 anotados. No gol, Chana também brilhou com inúmeras boas defesas. A ponta Viviane, que anotou dois gols, promete. ?Vamos ganhar da Austrália.? Outros resultados: Espanha 36 x 12 Austrália; França 28 x 20 Croácia; Alemanha 36 x 17 Costa do Marfim.