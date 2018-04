Handebol feminino conhece rival hoje A seleção de handebol feminina, já classificada para a próxima etapa dos Jogos Olímpicos, enfrenta nesta segunda-feira, às 10h30, a China, ainda pela fase classificatória da competição. O resultado do jogo definirá o terceiro colocado da chave e o cruzamento das quartas-de-final. O derrotado na partida jogará com o campeão do outro grupo. Na avaliação do treinador brasileiro Alexandre Scheider, Grécia e China são inferiores a Ucrânia e Hungria, times estes para os quais o Brasil perdeu e que são os dois adversários mais fortes do grupo. "Será um jogo difícil, mas temos condições de vencer a China", acredita o treinador. Para isso, ele espera que a equipe não repita os erros cometidos no jogo com a Hungria. As meninas vêm de uma campanha bem irregular: estrearam bem, ganhando da Grécia, mas perderam consecutivamente para Ucrânia e Hungria. Mesmo assim, elas se classificaram para as quartas-de-final, pois as gregas perderam para ucranianas e tinham saldo negativo de 50 gols. Já a seleção masculina de handebol, que foi eliminada, venceu domingo do Egito, por 26 a 22, e vai disputar terça-feira o nono lugar, diante da Islândia.