A seleção brasileira de handebol feminino fará um amistoso contra um combinado de jogadoras que atuam na primeira divisão do Campeonato Espanhol no próximo dia 17, em Jaén. O Brasil, que tem o espanhol Juan Oliver como técnico, usará a partida como preparação ao Mundial, de 2 a 16 de dezembro na França. A equipe, atual campeã do Pan-Americano, também está garantida nos Jogos Olímpicos de Pequim, ano que vem.