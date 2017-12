Handebol feminino estréia no Mundial A seleção brasileira feminina de handebol estréia hoje contra a Noruega no Campeonato Mundial Adulto Feminino, na Itália. O jogo será realizado às 13h30 (de Brasília), na cidade de Trento. O Brasil está na chave D da competição, ao lado de Eslovênia, Tunísia, Noruega, Itália e Uruguai. Classificam-se as duas melhores seleções de cada grupo, que disputam, a partir do dia 11, as oitavas-de-final do Mundial. A final está marcada para o dia 16. Próximos jogos da seleção brasileira: Eslovênia, quarta-feira; Uruguai, dia 6; Tunísia, 8; e Itália, dia 9.