Handebol feminino perde a 2ª no Mundial A seleção brasileira feminina de handebol foi derrotada nesta quarta-feira pela França, por 33 a 15, no Mundial da Croácia, em Split. Na partida de estréia, na terça-feira, as brasileiras já haviam perdido das croatas: 32 a 25. Nesta quinta, enfrentam a Espanha, às 13 horas de Brasília, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil. A França, que havia derrotado a Espanha no jogo de estréia, na terça-feira, por 28 a 25, não teve dificuldades para disparar no placar. A armadora Veronique Rolland foi o destaque: marcou sete gols. Pelo Brasil, a armadora Chicória, artilheira do time (com cinco gols), desperdiçou muitas bolas e passou a metade do segundo tempo no banco. Aline Santos - que não foi convocada para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, quando o Brasil conquistou o bicampeonato - foi a melhor em quadra e a segunda na artilharia, com quatro gols. As novatas Ana Amorim e Milene Figueiredo marcaram um gol cada. Na classificação do Grupo A, o Brasil está em quarto lugar, atrás da França (quatro pontos), Espanha (dois) e Sérvia e Montenegro (dois). O Brasil precisa de um terceiro lugar para avançar à próxima fase. Em outro jogo, a Espanha venceu Sérvia e Montenegro por 33 a 27.