Handebol feminino perde e fica em 14.º no Mundial

De forma melancólica, a seleção brasileira de handebol terminou sua participação no Mundial da categoria com uma derrota por 24 a 21 para a Ucrânia, neste domingo, disputado na França. Com a derrota, a seleção brasileira fica com a 14.ª colocação, sendo que, na última edição do Mundial, o Brasil havia conquistado o sétimo lugar. Nesta edição, a idéia era figurar entre os cinco primeiros, mas a desclassificação na primeira fase era algo inesperado. Apesar do resultado ruim, a programação da seleção continua a mesma, já que os dirigentes confiam no trabalho realizado, considerando a 14.ª posição no Mundial apenas um tropeço.