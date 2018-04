Handebol feminino reúne lanternas A seleção feminina da China derrotou, nesta quinta-feira, a Grécia por 33 a 13 (15-6). O jogo foi válido pelo Grupo A da competição. Foi a primeira vitória chinesa no torneio. As gregas seguem sem vitória. Pelo Grupo B, também nesta quinta, a Coréia do Sul venceu Angola por 40 a 30 (19-12). O jogo reuniu as duas equipes da chave que ainda não haviam vencido.