Handebol: Goleiro Alê fora da Seleção Um dia antes do embarque para torneios na França e Dinamarca, preparatórios para o Mundial da Tunísia, a Seleção Brasileira Masculina de Handebol teve um corte inesperado: o goleiro Alê sentiu dores no abdômen no treino da manhã de terça-feira e depois de passar por exames médicos foi constatado um aumento no tamanho do baço. Ainda não se sabe a gravidade do problema. O próprio jogador solicitou dispensa imediatamente. O técnico Washington Nunes chamou o goleiro Jaime, que atua com Alê no Imes/São Caetano. A Seleção embarcou ontem para a França, onde fará um torneio amistoso. "Infelizmente aconteceu isso. O Alê é um excelente jogador, que ao lado de Marcão passava experiência para esses meninos novos", disse o técnico.