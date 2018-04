Handebol: Grécia perde e ajuda Brasil A seleção grega de handebol feminino perdeu para a Ucrânia, por 29 a 20. A Grécia fecha sua participação olímpica na modalidade sem nenhuma vitória. Essa situação, por sinal, classificou o Brasil para as quartas-de-final. As brasileiras, mesmo perdendo suas últimas participações da fase de classificação, terminam em quarto lugar do Grupo A do torneio.