Handebol: Grécia vence e encara França A seleção grega de handebol masculino derrotou, nesta sexta-feira, a Coréia do Sul por 29 a 24 (16 a 9). Com este resultado, os gregos vão enfrentar a França na disputa do quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Atenas. Os coreanos vão jogar pela sétima posição contra os espanhóis.