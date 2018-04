Handebol: Hungria surpreende Alemanha A seleção da Hungria conseguiu um grande resultado no torneio olímpico masculino de handebol ao vencer a Alemanha, atual campeã mundial, por 30 a 29, pelo Grupo B. Os alemães estavam invictos com três vitórias e os húngaros ocupavam a terceira posição com uma a menos. Agora, estão igualados com os alemães. A seleção da França poderá se isolar na primeira colocação se derrotar o Egito ainda nesta sexta-feira.