Handebol leva prata na Argentina A Seleção Brasileira Masculina Júnior de Handebol ficou hoje com a medalha de prata do Campeonato Pan-Americano, disputado em Mar del Plata, na Argentina. Os brasileiros foram superados pelos donos da casa, por 30 a 23 (19 a 9 no primeiro tempo). Argentinos, brasileiros e chilenos, que ficaram em terceiro lugar, garantiram vagas no Mundial da categoria, que será disputado na Hungria, em agosto. Os destaques do jogo foram os argentinos Santiago e Nahoal, que marcaram sete gols cada um. Pelo Brasil, o artilheiro foi o armador Ciborg, com seis gols.