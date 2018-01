Handebol Masculino: Brasil vence no Desafio Internacional A seleção brasileira de handebol masculino venceu Cuba neste sábado por 38 a 23 no segundo dos três amistosos programados para o Desafio Internacional de Handebol. O Brasil já tinha vencido Cuba por 27 a 16 no primeiro jogo, disputado na sexta-feira também no ginásio Paschoal Thomeu, em Guarulhos, e a terceira partida deve acontecer neste domingo. O ponta Felipe Borges - o mais jovem dos jogadores brasileiros, com 20 anos - foi o artilheiro do jogo, com sete gols. O Desafio Internacional tem como objetivo preparar a equipe que disputará os Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro em 2007.