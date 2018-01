Handebol masculino encara a Argentina A seleção brasileira masculina de handebol enfrenta a rival Argentina no Desafio Pan-Americano de Handebol, no ginásio Guaibê, no Guarujá (SP). No primeiro jogo, na noite desta sexta-feira, os brasileiros ganharam por 29 a 24. Os próximos jogos serão neste sábado, às 16 horas, e domingo, às 10 horas (com TV Globo). O Brasil ficou com o título do Pan-Americano de Santo Domingo, em 2003, justamente contra os argentinos.