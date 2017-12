Handebol: Metodista perto do título Metodista e Imes/São Caetano fazem neste sábado, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo, o terceiro e último jogo da final do Campeonato Paulista Masculino de Handebol. O empate favorece a Metodista, com melhor campanha. Na primeira final, o time da casa perdeu a invencibilidade na competição por 26 a 25, mas empatou a série na última quarta-feira por 22 a 16. A ESPN Brasil transmite ao vivo, às 14 horas.