Handebol perde para a Espanha por 27 a 25 Em uma partida disputadíssima, a seleção brasileira feminina de handebol perdeu nesta quinta-feira para a Espanha, por 27 a 25, no Mundial da Croácia, em Split. No primeiro tempo, as brasileiras estiveram um ponto atrás das espanholas. O destaque do Brasil, foi a armadora Aline Santos, com sete gols, seguida pela reserva Tayra Rodrigues, que entrou no segundo tempo e não saiu mais. A terceira derrota consecutiva complicou a situação do Brasil que precisa da terceira colocação do Grupo A (está em quarto) para avançar para próxima fase. Agora, o Brasil depende de outros resultados. Do contrário, segue na competição apenas para cumprir tabela. Nas duas primeiras partidas, o Brasil foi derrotado pela Croácia (32 a 25) e pela França (33 a 15). Nesta sexta, a seleção está de folga e volta à quadra sábado, contra a forte equipe de Servia e Montenegro.