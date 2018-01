Handebol: preparação inédita para Atenas Alavancada pela conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos - e, conseqüentemente, a conquista da vaga para a Olimpíada de Atenas -, a Seleção Brasileira masculina de handebol apresentou nesta segunda-feira o planejamento para o grupo, que terá preparação inédita. A expectativa é que o Brasil chegue entre o sétimo e o nono lugar na competição - a melhor colocação até hoje foi a de Atlanta/96: 11º lugar. O técnico Alberto Rigolo tem à disposição 31 atletas pré-convocados. Eles passarão por baterias de testes físicos até sexta-feira. Em fevereiro, o treinador escolhe os 22 que permanecerão treinando, e em maio define a equipe final, com 15. A novidade - e novo estímulo para os atletas - será a ajuda de custo que a Confederação Brasileira de Handebol oferecerá aos atletas que estiverem na Seleção. Manoel Luiz Oliveira, presidente da CBHb, comemora. "Até o ano passado, não tínhamos um centavo sequer para dar aos atletas da Seleção. Mas em 2003, com a Lei Piva e o patrocínio da Petrobrás (que vai até o fim do ano), as coisas começaram a mudar. Já temos planejamento até 2008 e projeções para a Olimpíada de 2012." O investimento da Petrobrás foi de R$ 500 mil em 2003 e será de R$ 800 mil em 2004. Outro reforço que a modalidade ganhou foi da Penalty, marca de material esportivo: cinco anos de patrocínio. "No meu tempo se jogava outro esporte, acho que treinávamos 10% do que se treina hoje. Tínhamos dificuldades, nem havia confederação. Quando me formei na faculdade, há 26 anos, dizendo que queria ser um profissional do handebol, as pessoas achavam que eu era louco", diz Rigolo, que foi atleta da Seleção Brasileira. Jogador mais velho do grupo, Ronaldo SB (sigla de Seleção Brasileira) tem 37 anos e 20 de Seleção. "Essa ajuda de custo que vamos receber pela primeira vez me deixa muito contente. Mostra profissionalismo, mostra que o handebol está crescendo. A maioria aqui tem outro trabalho além de jogar. No meu caso, sou professor de Educação Física. Várias vezes que eu tive de viajar com a Seleção, paguei um professor substituto do meu bolso. Isso aconteceu até mesmo no Pan de São Domingos." Goleiro titular, Marcão lamenta que a oportunidade de uma preparação como a atual não tenha vindo antes. "As coisas melhoraram muito, mas demorou para ter esse ?boom?. Acho que desde o Pan de Winnipeg/99 nós já poderíamos ter dado o primeiro passo para a evolução do handebol."