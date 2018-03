Handebol prevê dois ouros no Pan Manoel Luiz Oliveira, o presidente da Confederação Brasileira de Handebol, já há algum tempo vem garantindo que o Brasil conquistará as duas medalhas de ouro do esporte ? feminina e masculina ? nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, e com elas as vagas para a Olimpíada de Atenas/2004. Para isso, vem utilizando recursos da Lei Agnelo-Piva com o máximo de objetividade, procurando dar as melhores condições de preparação às duas Seleções ? caso de toda a estrutura científica via Universidade Federal de Minas Gerais ? e contando mesmo com Juan Oliver Coronado, ex-técnico da Seleção da Espanha, como consultor-técnico. Leia mais no Jornal da Tarde