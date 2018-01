Handebol quer 2 medalhas do Pan O presidente da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), Manoel Oliveira, disse que o esporte pode trazer duas medalhas de ouro do Pan-Americano de São Domingo (RDO), em agosto. A seleção feminina ganhou a medalha de prata na Copa Gyõr, Hungria, no sábado (venceu a Romênia por 30 a 29).