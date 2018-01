Handebol: seleção feminina vence Cuba A seleção brasileira feminina de handebol venceu Cuba por 39 a 20, hoje, na 3ª partida do Desafio Petrobrás, em Vitória (ES). Foi a 3ª vitória contra uma das maiores rivais na disputa do Pan de 2007. Nesta semana, as brasileiras seguem para a Europa para amistosos na Eslováquia e Hungria. Além da preparação para o Pan, esses jogos servem como teste para o Mundial da Rússia, em dezembro.