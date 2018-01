Handebol: seleção joga na Espanha Depois de fazer amistosos com Cuba, a Seleção Brasileira Masculina de Handebol se prepara para o Torneio Internacional da Espanha, em Pamplona, ao lado de grandes Seleções: Rússia, Espanha e Ucrânia. A competição será de 13 a 15 de janeiro. A estréia do Brasil será com a Rússia. Na seqüência, a Seleção enfrenta Espanha e Ucrânia.