Handebol: Sidney fora da Olimpíada A seleção brasileira masculina de handebol terá um desfalque nos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. O armador Sidney, que joga no Emmelle Naca Teramo, da Itália, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e viajou para a Europa, onde fará o tratamento. Sidney, que deve ficar mais de seis meses parado, se machucou durante um treino da seleção, em Belo Horizonte. O jogador preferiu fazer a operação e todo o tratamento na Itália, para que o clube com quem tem contrato acompanhe o caso de perto. O meia Fábio Vanini se recupera da mesma lesão, que sofreu durante o Pan de São Domingos.