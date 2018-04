Handebol: Ucrânia está nas semifinais A Ucrânia derrotou a Espanha por 25 a 23 nas quartas-de-final do torneio olímpico feminino de handebol e passou para as semifinais da competição da modalidade. As ucranianas haviam terminado em primeiro no Grupo B na fase de classificação e as espanholas ficaram em quarto lugar no Grupo A.